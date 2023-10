Proseguono a Sorrento gli appuntamenti di “Ottobre in rosa”, l’iniziativa varata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento, con la consulenza scientifico-organizzativa della Consulta Sanità del Comune di Sorrento per sensibilizzare i cittadini verso i temi che riguardano prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno.

Dopo l’inaugurazione del cartellone, avvenuta domenica al Museo Correale, che per l’intero mese sarà illuminato di rosa, si prosegue domani 5 ottobre e, successivamente, il 13 ottobre, alle ore 10, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, con un incontro con le ragazze degli istituti di istruzione superiori.

L’iniziativa, aperta dai saluti del sindaco Massimo Coppola, del presidente del consiglio comunale, Luigi Di Prisco, della presidente della Commissione Pari Opportunità, Carla Agrillo e del coordinatore della Consulta Sanità del Comune di Sorrento, Vittorio Di Maio, con la partecipazione di medici ed esperti, moderati da Antonio Gargiulo, fisioterapista e componente della Consulta Sanità del Comune di Sorrento, sarà ripetuta il 18 ottobre, alle ore 16, sempre nella sala consiliare del Municipio che, il 21 ottobre, alle ore 17.30, ospiterà il convegno su “Prevenzione, diagnosi e cura”.

Il 26 ottobre, alle ore 17,30, presso il Centro della Tera Età Luigi Fattorusso, è invece previsto un incontro con le utenti del centro sull’importanza degli stili di vita e delle campagne di screening rispetto al tumore al seno.

Il 28 ottobre, alle ore 15, si terrà la prima edizione della “Camminata in rosa”, con raduno al Palazzetto degli Sport in via Atigliana ed arrivo all’agriturismo Le Colline di Sorrento dove, alle ore 16, numerosi esperti si alterneranno in una tavola rotonda dedicata alla prevenzione del tumore al seno.