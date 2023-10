Campi Flegrei, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto: proteggere la popolazione e garantire la sicurezza dell’area

Il decreto è stato emanato alla luce dei dati di sollevamento bradisismico e dell'attività sismica in corso nella regione, riconoscendo la necessità di un intervento immediato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto di fondamentale importanza per affrontare la situazione sismica e bradisismica nell’area dei Campi Flegrei. Il decreto è stato emanato alla luce dei dati di sollevamento bradisismico e dell’attività sismica in corso nella regione, riconoscendo la necessità di un intervento immediato per proteggere la popolazione e garantire la sicurezza dell’area.

Campi Flegrei, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto

Il Dipartimento della Protezione Civile si impegnerà in una prima delimitazione urgente della zona di intervento, basandosi su dati scientifici affidabili. Questa delimitazione è fondamentale per stabilire le aree a rischio e implementare misure preventive e di emergenza. Per garantire una rapida attuazione del piano di protezione civile, il Dipartimento avrà il supporto di una struttura dedicata.

Uno degli aspetti cruciali del decreto è la definizione di un piano di comunicazione rivolto alla popolazione locale. Questo piano, approvato dalla Regione Campania in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, punta a informare e sensibilizzare i residenti sui rischi sismici e vulcanici dell’area. In particolare, si presterà attenzione alle persone con disabilità per garantire che abbiano accesso alle informazioni e alle misure di sicurezza necessarie.

Proteggere la popolazione e garantire la sicurezza dell’area

Entro 60 giorni, sarà redatto un piano di emergenza specifico per l’area dei Campi Flegrei. Questo piano si baserà sulle valutazioni di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e conterrà le procedure da seguire in caso di peggioramento dell’attività bradisismica e vulcanica. Inoltre, saranno attuate misure immediate per verificare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e dei servizi essenziali.

La Regione Campania svolgerà un ruolo fondamentale nel coordinare queste attività di verifica delle criticità, garantendo la funzionalità delle infrastrutture di trasporto. Inoltre, verrà potenziata la risposta operativa territoriale di protezione civile. La Città Metropolitana di Napoli coordinerà varie iniziative, tra cui il reclutamento di personale a tempo determinato, l’acquisizione di materiali necessari e la creazione di aree e strutture temporanee per l’accoglienza della popolazione in caso di emergenza.

In termini finanziari, il decreto prevede un onere complessivo di 52,2 milioni di euro, che sarà interamente coperto dallo Stato. Questo dimostra l’impegno del governo nell’affrontare con determinazione la situazione critica nell’area dei Campi Flegrei e proteggere la vita e la sicurezza dei suoi cittadini.