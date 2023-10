Giornate FAI d’Autunno, visite alla Banca Stabiese

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 sarà possibile visitare la Banca Stabiese durante le Giornate FAI d’Autunno. L’edificio dell’Istituto bancario, realizzato dalla Banca d’Italia, è situato nella città di Castellammare di Stabia ed è posizionato adiacente sia al corso Vittorio Emanuele che al Lungomare Garibaldi.

La struttura, già sede della Banca d’Italia e del Comune, viene rilevata dalla famiglia Santoro alla fine degli anni ’80, la quale – specificano dal FAI – “ha portato avanti un’opera di recupero e di restauro dell’edificio e delle aree esterne, attraverso forme di mecenatismo private e pubbliche”.

Quando sarà possibile visitare la Banca Stabiese durante le Giornate FAI d’Autunno: gli orari e l’organizzazione

In base alle informazioni a nostra disposizione, come indicato direttamente dal Fondo per l’Ambiente Italiano, i visitatori potranno accedere all’Istituto bancario della Città delle Acque nelle giornate di sabato 14 ottobre 2023 dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (con ultimo ingresso alle ore 17:30); domenica 15 ottobre 2023 dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (con ultimo ingresso alle ore 17:30). I partecipanti saranno divisi in gruppi ed entreranno ogni 30′ circa, salvo diverse esigenze logistiche. La durata della visita è di circa 90 minuti.

Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Plinio Seniore di Castellammare e Don Milani di Gragnano cureranno la scoperta della storia economica, artistica, culturale e familiare di questa prestigiosa ed importante istituzione del territorio stabiese. Sarà possibile quindi fare ingresso al Museo e agli appartamenti storici della Banca Stabiese. Va anche detto che in caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito.

Un viaggio che – come anticipa il FAI – “porterà alla scoperta dell’economia, delle banche e del ruolo cruciale da loro rivestito, prima nel Regno Borbonico, poi per l’Italia Unita“.

Le Giornate FAI d’Autunno

Il Fondo per l’Ambiente Italiano organizza, oramai da dodici anni, le Giornate FAI d’Autunno, dedicate al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, promosse dai Gruppi FAI Giovani, i quali si coordinano grazie al supporto dei volontari della Rete Territoriale della Fondazione. Ci sono centinai di luoghi nel nostro Paese che attendono soltanto di essere scoperti, proprio perché in genere sono inaccessibili, ma anche perché sono ancora poco valorizzati e poco conosciuti. Va ricordato inoltre che questi fine settimana sono organizzati nell’ambito della campagna di raccolta fondi “Ottobre del FAI“, che rimane attiva per tutto il mese.