Gragnano, tragico incidente stradale: auto contro scooter, morto 19enne

Tardo pomeriggio tragico a Gragnano per un incidente stradale che ha portato via la vita ad un giovane in seguito ad uno scontro tra un auto, un’Audi di grossa cilindrata e uno scooter. Nell’incidente è rimasto ferito anche un altro ragazzo, come la terza persona coinvolta nel terribile incidente.

Daniele Scafarto aveva solo 19 anni. Guidava il suo scooter quando è stato travolto dall’auto, che si è scontrata anche con un altro ciclomotore. L’incidente è avvenuto in una zona periferica della Città della pasta, intorno alle 19 di oggi, a ridosso del quartiere del Rosario. L’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto.

Fatale è stato l’impatto e inutili i tentativi di rianimare il ragazzo da parte dei medici del 118 prontamente arrivati sul posto. Per la giovane vittima non c’era più nulla da fare.

Troppe volte quel tratto di strada è stato teatro di tragedie, tanto da essere denominato la “statale della morte“, la strada che dall’uscita del raccordo di Gragnano porta ad Agerola attraversando anche Pimonte.

Sul posto i Vigili Urbani che hanno chiuso il tratto di strada per effettuare i rilievi del caso per accertare la dinamica e individuare le eventuali responsabilità.