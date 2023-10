Ancora una volta l’ambiente soffre per l’inquinamento causato dall’ennesimo opificio. Sono stati i Carabinieri Forestali del Nucleo di Marigliano, a scoprire e sequestrare un Opificio che gestiva in modo illecito rifiuti speciali, addirittura miscelandoli tra loro.

È accaduto in Mariglianella, in una nota ditta condotta da un 33 enne del posto, il quale è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nola unitamente al responsabile tecnico dell’opificio.

Proprio nei giorni scorsi, nella festa di San Francesco d’Assisi, icona mondiale per la protezione dell’ambiente, il Papa pubblicava una seconda enciclica, dal nome Laudate Deum, in continuità con la Laudato Sì pubblicata 8 anni fa, con la quale si pone l’accento sulla salvaguardia dell’ambiente.

Continuano, intanto, le numerose attività di indagini svolte dai Carabinieri Forestale, in un territorio che già 20 anni fa era scenario del cd. “Triangolo dei veleni” (Nola, Marigliano, Acerra).