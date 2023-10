Gangwon Torch Tour 2024: si è accesa ad Atene la fiamma olimpica della gioventù

Pochi giorni fa, all’interno dello Stadio Panatenaico di Atene, in occasione del Gangwon Torch Tour 2024, è stata accesa la fiamma olimpica della gioventù. La quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali si terrà appunto nella provincia di Gangwon, nella Repubblica di Corea (Corea del Sud).

Hanno partecipato alla tradizionale cerimonia il co-presidente del Comitato organizzatore di Gangwon 2024 Jin Jong-oh e il membro del CIO e presidente del Comitato Olimpico Ellenico Spyros Capralos.

Il viaggio che dovrà affrontare la fiamma olimpica sarà lungo, infatti partirà dalla Grecia per giungere direttamente nello stato asiatico che ha già ospitato i Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

La fiamma atterrerà a Seul il giorno 8 ottobre, quando saranno pronti ad accoglierla gli ambasciatori ed i sostenitori dei giovani di Gangwon 2024, per poi procedere nel Torch Tour 2024 – che ha come slogan lo slogan “Viaggio di solidarietà” – un viaggio che toccherà 23 città e contee a livello nazionale, solo successivamente la Torcia arriverà nella provincia di Gangwon.

La fiamma olimpica della gioventù attraverserà inoltre, a partire dal 7 novembre, ben 18 città della provincia di Gangwon, fino ad entrare nelle scuole medie e superiori di ogni luogo, affinché i giovani del posto possano essere coinvolti nella promozione e nell’educazione ai valori olimpici e dello sport.

Il Gangwon Torch Tour 2024 terminerà il 19 gennaio 2024, proprio nel momento in cui la fiamma olimpica giovanile farà tappa alla cerimonia di apertura degli Youth Olympic Games (YOG) di Gangwon 2024. Per gli YOG, che avranno inizio il 19 gennaio e finiranno il 1 febbraio 2024, è prevista la partecipazione di 1.900 atleti provenienti da circa 81 Comitati Olimpici Nazionali.

Le parole del membro del CIO Hong Zhang, presidente della Commissione di coordinamento del CIO per Gangwon 2024

“Siamo molto entusiasti del Gangwon 2024 Torch Tour. Questa sarà un’opportunità speciale per diffondere lo spirito olimpico in tutta la nazione ospitante prima degli YOG, e sicuramente riporterà alla mente ricordi felici del viaggio della fiamma olimpica attraverso la Repubblica di Corea in vista dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Come la Torcia Il tour inizia il suo viaggio, non vediamo l’ora di vedere l’entusiasmo crescere in tutto il paese mentre il conto alla rovescia per Gangwon 2024 continua”.

Le parole del co-presidente del Comitato organizzatore di Gangwon 2024, Jin Jong-oh

“Anche se la fiamma che accendiamo insieme oggi è solo l’inizio, diventerà il simbolo dell’amicizia, dell’eccellenza e del rispetto mentre viaggia in tutta la Repubblica di Corea. Siamo immensi orgogliosi del fatto che il “Viaggio della Solidarietà” coinvolgerà e coinvolgerà i giovani e ispirerà le comunità locali, alimentando allo stesso tempo la crescita dei nostri aspiranti atleti”.