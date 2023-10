Durante una perquisizione nella sua abitazione nel centro di Caivano, i militari hanno rinvenuto 83 dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti

I carabinieri della stazione di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Arturo Scuotto, 62enne del posto e già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione nel centro di Caivano, i militari hanno rinvenuto 83 dosi di cocaina e quasi mille euro in contanti ritenuto provento illecito.

Scuotto è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.