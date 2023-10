Napoli Fiorentina: obiettivo 3 punti per rimanere agganciati al bis tricolore

I campioni d’Italia in carica ospitano questa sera al Maradona la Viola. Dopo i risultati degli anticipi, l'imperativo è vincere. Garcia in campo mette la formazione di mercoledì, più Mario Rui

Sfida al vertice stasera al Maradona, tra Napoli e Fiorentina che proveranno a restare agganciate all’Olimpo di questo campionato appena iniziato. Dopo gli anticipi di ieri Napoli e Fiorentina sono appaiati a sette punti dalla vetta. In caso di successo tornerebbero a -4 dal Milan capolista, con la Juventus. Per gli azzurri parola d’ordine vincere, rosicchiare due punti ai nerazzurri e scrollarsi di dosso i viola.

La sfida dopo gli impegni europei

Entrambe le squadre arrivano dall’intesa settimana europea. La Viola ha ottenuto un pari rocambolesco nella seconda giornata dei gironi di Conference League contro gli ungheresi del Ferencváros, grazie ad una rimonta completata con la rete di Ikoné nei minuti di recupero. Il Napoli è uscito sconfitto nella gara, ma non nel gioco e nella prestazione, dalla supersfida contro il Real Madrid.

Quali dunque le indicazioni alla vigilia? La Fiorentina vagheggia tra sprazzi di gioco entusiasmante e terribili appannamenti difensivi e tattici. Il Napoli, invece, nonostante la sconfitta contro il Real, pare aver ritrovato quanto meno l’entusiasmo necessario per coltivare il sogno del bis.

Calcio e Instagram, ma poi conta sempre quello che succede sul rettangolo verde

La questione Osimhen pare rientrata, sebbene il bomber azzurro non abbia ancora rimesso le foto col Napoli sul suo profilo Instagram, mentre nei giorni scorsi è sorta la grana legata ad un bambolotto per bambini con le sembianze del “bomber” azzurro.

Continuando a parlare di social, una delle ultime notizie che poco hanno a che vedere con campo e risutati, il Ct della nazionale italiana ha tolto il follow alla pagina Instagram della SSC Napoli. Ma ora è e deve essere “superpartes” e che dire, era da farsi.

Azzurri alla ricerca del risultato pieno

Dopo il mezzo passo falso, ieri, dell’Inter a Bologna, per il Napoli la vittoria è fondamentale, per non staccarsi troppo da un Milan che ieri ha scoperto che il suo numero 9 non è così male anche come numero 1.

Per le formazioni, Italiano potrebbe decidere di fare partire ancora titolare al centro dell’attacco Beltrán (neo acquisto proveniente dal River Plate). Garcia punta sulla stessa formazione che mercoledì ha affrontato il Real con l’unica eccezione Mario Rui sulla sinistra al posto di Mathias Oliveira. Amir Rrahmani non ha recuperato e non parteciperà alla sfida di questa sera, il trecasese D’Avino, unica riserva di ruolo, sarà ancora una volta in panchina.

Probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret – Di Lorenzo – Ostigard – Natan – Mario Rui – Lobotka – Anguissa – Zielinski – Politano – Kvaratskhelia – Osimhen.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano- Kayode- Milenkovic- Martinez Quarta- Biraghi- Arthur- Mandragora- Nico González- Bonaventura- Brekalo- Beltran.

Michele Mercurio