Rubato il bassorilievo in bronzo in un area parcheggio a Torre del Greco

L'opera dall'artista Vincenzo "Giggiano" Borriello era dedicata al martire della Seconda Guerra Mondiale, il vice commissario Giovanni Palatucci. L'indignazione della città per il vile reato

Un vile furto ha indignato la comunità di Torre del Greco, lasciando dietro di sé una scia di sconcerto. Il bersaglio dell’atto criminale è stato il bassorilievo in bronzo dedicato a Giovanni Palatucci, medaglia d’oro al merito civile, posto nel parcheggio intitolato al vice commissario aggiunto, vittima dei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il vile furto è avvenuto nell’area di sosta di via Alcide De Gasperi tra venerdì e sabato scorsi. I ladri hanno portato via un’opera d’arte realizzata dall’artista Vincenzo “Giggiano” Borriello in occasione dell’inaugurazione della struttura, destinata a ospitare diverse decine di veicoli, situata a ridosso degli uffici pubblici di palazzo La Salle.

L’indignazione del sindaco Mennella: “Uno schiaffo alla comunità sana”

Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha reagito con veemenza a questo atto riprovevole, dichiarando: “Questo ennesimo, grave ed ignobile reato ai danni del patrimonio pubblico, se da un lato crea inevitabile sconforto, dall’altro deve essere una sorta di indiretto invito ad andare avanti per l’attuazione del programma di rilancio dell’intero tessuto cittadino intrapreso dalla nostra amministrazione”. Il primo cittadino ha sottolineato che il furto rappresenta “uno schiaffo alla comunità sana, che vede sottratta un’opera unica“.

Gli inquirenti sono alla ricerca di possibili immagini da impianti di videosorvaglianza

Le forze dell’ordine sono al lavoro per tentare di reperire immagini dagli impianti di videosorveglianza nella zona, sperando che possano fornire elementi utili per risalire agli autori di questo vile reato. Si spera che la prontezza e la determinazione delle autorità competenti porteranno alla restituzione dell’opera d’arte e alla giusta punizione degli autori di questo atto ignobile.

La comunità di Torre del Greco si unisce nell’indignazione per questo atto deplorevole e si augura che il bassorilievo dedicato a Giovanni Palatucci possa presto tornare al suo posto, a testimonianza della memoria e del sacrificio di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio civile e alla giustizia.