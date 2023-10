Scisciano: 52enne ferito alle gambe, i carabinieri stanno indagando su dinamica e matrice

I carabinieri della Stazione di San Vitaliano sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale di Nola per un uomo ferito da colpi di arma da fuoco.

Il ferito è un 52enne di Scisciano, già noto alle forze dell’ordine, colpito alle gambe da due colpi d’arma da fuoco. Quello che in un primo momento è apparso come un agguato, è accaduto ieri in tarda serata.

Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe accaduto in una strada di Scisciano durante un tentativo di rapina.

I Carabinieri indagano per ricostruire dinamica e chiarire la matrice. Il 52enne, fanno sapere i militari, non è in pericolo di vita.