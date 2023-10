Dopo la storica promozione in B, l’Afragola Volley di Patron Natale Petrellese ha debuttato come meglio non poteva nel campionato di serie nazionale battendo, con punteggio netto, la Delight Volley Modugno.

Nella palestra del Liceo “F. Brunelleschi”, gli Afragolesi di mister Girardi hanno dato vita a una prestazione straordinaria che ha entusiasmato gli oltre 200 tifosi presenti alla gara.

Sin dalle prime battute, l’Afragola ha mostrato una grande compostezza in ogni reparto e, soprattutto, una ottima tenuta mentale che gli hanno permesso di imporsi nettamente nel primo parziale – terminato 25/14 – e di controllare la reazione pugliese del secondo e terzo set rimontando qualche punto di svantaggio e chiudendo entrambi i game per 25/20.

Nel prossimo match in programma domenica 15 Ottobre ore 18.00, l’Afragola Volley volerà in terra pugliese per affrontare la Revolution Turi.

Grande debutto in serie B per l’Afragola Volley: sconfitta la Delight Volley Modugno. Le parole di mister Girardi che ha elogiato la prestazione dei suoi ragazzi

“È stata una bella partita con un’ottima prestazione corale, contro un’ottima squadra come il Modugno. In settimana lavoreremo sugli aspetti tecnico tattici da migliorare e saremo subito focalizzati al prossimo impegno di campionato. Abbiamo sicuramente margini per migliorarci e sono fiducioso che il lavoro in palestra potrà far salire ulteriormente il nostro livello di gioco”.