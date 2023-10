L'operazione è stata effettuata dalla compagnia di Bagnoli e ha avuto inizio nel rione Traiano, precisamente in via Marco Aurelio, dove i militari hanno effettuato un controllo accurato

Un servizio a largo raggio condotto dai carabinieri nei quartieri di “Posillipo” e “Bagnoli” di Napoli ha portato alla luce una serie di attività illegali, tra cui spaccio di droga, parcheggiatori abusivi e tentativi di eludere le regole del traffico.

Droga camuffata da immondizia, parcheggiatori abusivi e furbetti: controlli serrati a Posillipo e Bagnoli

L’operazione è stata effettuata dalla compagnia di Bagnoli e ha avuto inizio nel rione Traiano, precisamente in via Marco Aurelio, dove i militari hanno effettuato un controllo accurato. Qui hanno fatto una scoperta sconcertante: cinque proiettili di calibro 30 luger e 150 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Questi pericolosi oggetti erano nascosti tra i cespugli di un parco pubblico, all’interno di lattine di bevande appositamente modificate per nascondere le dosi di droga. Lo stratagemma aveva l’obiettivo di far sembrare le lattine come se fossero state semplicemente abbandonate da cittadini maleducati. Tuttavia, i carabinieri hanno smascherato la truffa, svelando la presenza di sostanze illegali e munizioni pericolose.

I carabinieri hanno smascherato la truffa

Oltre all’operazione contro la droga, sono stati condotti controlli nella zona della movida napoletana, con particolare attenzione ai parcheggiatori abusivi. Sei di loro sono stati denunciati per aver cercato di lucrare sulla presenza di numerosi visitatori nei quartieri. Di questi, tre erano già stati sottoposti a divieto di accesso al centro città e sono stati sorpresi a infastidire i cittadini.

Un altro aspetto dell’operazione ha riguardato coloro che cercavano di eludere le regole del traffico. Due automobilisti, una donna di 33 anni e un uomo di 29 anni, sono stati scoperti dai carabinieri mentre cercavano di coprire le targhe delle loro auto. La donna aveva usato una mascherina chirurgica per nascondere la targa, mentre l’uomo aveva utilizzato del nastro adesivo allo stesso scopo. Entrambi sono stati denunciati per questa pericolosa infrazione.