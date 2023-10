L’Istat dà il via alla nuova edizione del Censimento permanente sui banchi di scuola

La quinta edizione del Censimento permanente sui banchi di scuola è ufficialmente iniziata il 9 ottobre 2023, l’Istat lo ha infatti annunciato attraverso il suo portale. Il progetto – nato nel 2019 nell’ambito della Campagna di comunicazione integrata che l’Ente di ricerca realizza a supporto dei Censimenti permanenti – viene promosso con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

I destinatari di questa iniziativa sono gli alunni della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) e della scuola secondaria di primo grado (classi prime, seconde e terze). I bambini delle elementari ed ragazzi delle medie potranno partecipare gratuitamente, oltre al percorso formativo guidato dalla mascotte Pop, anche ad una competizione statistica chiamata CensiGare (il tema del concorso di idee è Censimento e territorio).

Il progetto è utile anche per far conoscere l’importanza dei Censimenti, oltreché come questi sono cambiati nel corso della storia della nostra Nazione. Gli studenti faranno parte di un percorso formativo all’interno del quale avranno la possibilità di apprendere come usare le banche dati dell’Istat, quindi di comprendere la statistica.

“Il Censimento permanente sui banchi di scuola”, il video per la Scuola primaria

“L’iniziativa – spiega l’Istat – fa parte delle attività che l’Istituto progetta e realizza per la scuola e per i giovani con lo scopo di sensibilizzarli al ruolo della statistica nella vita del nostro Paese, indicando loro gli strumenti di accesso alla statistica ufficiale, diffondendo la capacità di leggere e comprendere i dati, favorendo la diffusione della cultura statistica“.

Le iscrizioni ed i premi messi a disposizione

I premi messi a disposizione per i due Progetti creativi più meritevoli sono: uno per la scuola primaria ed uno per la scuola secondaria di primo grado. Il riconoscimento può anche essere consegnato a più classi, a seconda del punteggio acquisito (caso di pari merito). I vincitori parteciperanno un evento apposito organizzato dall’Istituto nazionale di statistica ed i loro lavori pubblicati sui canali ufficiali. Ad esempio alla fine della quarta edizione si sono nominate 2 classi vincitrici, sono state assegnate 6 menzioni speciali e stilata la graduatoria dei primi 20 Progetti creativi.

Gli insegnanti dal canto loro avranno a disposizione tutto il materiale formativo necessario, come infografiche, video, giochi, etc. La classe, che dovrà essere rappresentata da un docente referente, va iscritta dal 9 ottobre al 18 dicembre 2023 utilizzando i link messi a disposizione dell’Istituto di ricerca italiano. (IL REGOLAMENTO); (MODULO ISCRIZIONE CLASSE); (AUTORIZZAZIONE ALUNNI).

Andrea Ippolito