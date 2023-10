Napoli, borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga. Arrestato 32enne nigeriano

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’iter criminoso e, in quei frangenti, l’indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato ivano di liberarsi di un piccolo borsello

Ieri pomeriggio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che stava consegnando un involucro ad un altro soggetto in cambio di denaro.

I poliziotti sono intervenuti immediatamente per interrompere l’iter criminoso e, in quei frangenti, l’indagato, vistosi ormai scoperto, ha tentato ivano di liberarsi di un piccolo borsello contenente 11 involucri di cocaina ma è stato bloccato e trovato in possesso anche di 30 euro e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati.

Pertanto, un 32enne nigeriano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché inottemperante ad un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli.