Napoli cade in casa, Garcia, amarezza e frustrazione: “La responsabilita per questa sconfitta è mia”

“Rimaniamo con amarezza, frustrazione dopo un brutto risultato. Purtroppo abbiamo fatto errori difensivi e anche davanti, ma la responsabilità ce l’ho io anche stasera di questa sconfitta che non mi aspettavo“. Lo dice un Rudi Garcia che esce molto amareggiato dal ko in casa del suo Napoli contro la Fiorentina.

Il tecnico del Napoli analizza la partita: “Il primo gol non va preso: dopo il rigore potevamo avere psicologicamente una spinta in più. Poi abbiamo avuto la palla per passare in vantaggio, ma Terracciano ha parato.

Non funziona così, abbiamo pagato la mancanza di aggressività in fase difensiva, da centrocampo a difesa. Se poi fai solo quattro falli in tutta la partita c’è qualcosa che non va proprio. Ho visto errori mentali in campo, bisogna fermare gli attaccanti avversari prima che arrivino davanti alla nostra area, dobbiamo migliorare questa fase difensiva con maggiore aggressività e furbizia, fare fallo anche più in alto senza far entrare gli avversari nel profondo della nostra squadra. E poi abbiamo perso tanti palloni, di solito i nostri giocatori sono tecnicamente più precisi, ma stasera ho visto errori anche in fase offensiva. Sul terzo gol eravamo tutti avanti, è meglio non parlarne“.

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ci ha messo in difficoltà soprattutto sul pressing alto. Non siamo stati lucidi a cercare Osimhen e a sfruttare la profondità. Dopo l’infortunio di Anguissa abbiamo cambiato sistema di gioco, inserendo Raspadori: quando cambiamo modulo dobbiamo migliorare nell’aiuto ai due mediani interni.

Nel finale non ho messo le due punte perchè temevo di perdere il centrocampo e il possesso palla. Abbiamo lavorato per evitare i loro cross e il primo gol arriva proprio da un cross in area.

Manca l’aggressività, sui giocatori sappiamo che ho differenti scelte. Stasera tutti ci hanno provato, ma non con abbastanza efficacia. Stasera tra loro e noi c’era grande differenza: la nostra costruzione di gioco non era fluida. Quando perdi troppi palloni e l’avversario è di qualità soffri”, ha detto ancora il tecnico del Napoli.

“Le statistiche mostrano che abbiamo preso tre gol su tre tiri nello specchio. Non sarò troppo duro coi giocatori, la responsabilità per questa sconfitta è mia. Dobbiamo guardare avanti e abbiamo perso una grande occasione stasera. Sin dal Verona dobbiamo tornare a vincere. Servono tre vittorie di fila per entrare stabilmente nelle prime quattro”, ha concluso Garcia.