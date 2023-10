Boscoreale, riapre l’Antiquarium. Di Lauro: “Una festa per tutta la città”

Una festa con musica e balli in abiti d’epoca per salutare la riapertura al pubblico dell’Antiquarium Uomo e Ambiente di Boscoreale. Si terrà venerdì 13 ottobre dalle 17.30 la cerimonia di riapertura del museo di Villa Regina, chiuso da alcuni anni per lavori di restauro. Un evento organizzato dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Boscoreale e aperto a tutta la cittadinanza.

Nell’Antiquarium sarà allestita anche una sala esclusivamente dedicata agli scavi in corso nella villa suburbana di Civita Giuliana, con il carro cerimoniale rinvenuto nel 2021 che sarà esposto al pubblico per la prima volta (foto in apertura).

“La riapertura dell’Antiquarium è un momento di gioia per tutti noi – spiega il sindaco di Boscoreale Pasquale Di Lauro – perché significa restituire al territorio un elemento fondamentale nel sistema turistico locale. Per questo abbiamo concordato con il Direttore Gabriel Zuchtriegel di aprire a tutta la cittadinanza le porte dell’Antiquarium e condividere insieme un momento di festa e aggregazione. Il Parco Archeologico sta facendo un lavoro importante per dare risalto al patrimonio archeologico del nostro territorio e ringrazio il direttore per aver voluto organizzare a Boscoreale la presentazione del progetto Grande Pompei”.

La cerimonia inizierà alle 17.30 con la presentazione al pubblico del progetto “Grande Pompei”, un parco diffuso che mette a sistema Pompei, Oplontis, Stabia e appunto Boscoreale. Un unico biglietto, valido tre giorni, che consentirà ai visitatori di realizzare percorsi tra i diversi siti archeologici, grazie anche alla presenza di navette attive tutto il giorno. A seguire, alle 18.30, comincerà la festa con musica, aperitivo e balli e tarantella in abiti d’epoca.