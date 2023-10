Castellammare, minaccia la madre ed il fratello con coltello e spranga: arrestato 41enne per estorsione aggravata

I militari hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: il 41enne è accusato di estorsione aggravata

Erano quotidiane le richieste di denaro alla madre e al fratello: richieste che spesso erano accompagnate da minacce di morte, talvolta anche con l’uso di coltelli e spranghe, e che avvenivano anche dopo il trasferimento in altra abitazione delle vittime. Tutto questo fino ad oggi, quando i carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno tratto in arresto un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Castellammare, minaccia la madre ed il fratello con coltello e spranga

I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina: il 41enne è accusato di estorsione aggravata. Stando a quanto appurato nel corso delle indagini, l’uomo avrebbe quotidianamente minacciato di morte la madre ed il fratello.

Arrestato 41enne per estorsione aggravata

Richiedendo agli stessi continuamente denaro e arrivando in alcuni casi anche ad impugnare delle armi, come un coltello da macellaio ed una spranga di ferro, fino a costringere di fatto i due ad abbandonare la loro abitazione. Non pago, il 41enne avrebbe continuato a cercare insistentemente i propri congiunti anche dopo il trasferimento, chiamandoli sulle rispettive utenze telefoniche.