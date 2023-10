Catturato il boss di Boscotrecase Michele Vangone: individuato a Castellammare, era sfuggito ai carabinieri il 25 settembre

I carabinieri della Sezione Operativa di Torre Annunziata hanno eseguito di un mandato di arresto emesso dal Tribunale di Napoli, catturando Michele Vangone, 35 anni, ritenuto il reggente del clan Gallo – Limelli – Vangone, noto per le sue attività illegali nei Comuni di Boscotrecase e zone circostanti.

Catturato il boss di Boscotrecase Michele Vangone

L’arresto di Vangone è il risultato di un’indagine durata diverse settimane, culminata nella sua cattura. Il sospettato era sfuggito alle forze dell’ordine lo scorso 25 settembre, ma grazie agli sforzi instancabili dei carabinieri, è stato individuato a Castellammare di Stabia.

Gli inquirenti, dopo aver individuato il veicolo utilizzato dalla moglie di Vangone, hanno seguito le tracce fino a raggiungere la famiglia in via Cupa Varano. È stato in quell’istante che Michele Vangone è stato arrestato e trasferito al carcere di Secondigliano.

Individuato a Castellammare, era sfuggito ai carabinieri il 25 settembre

Il 35enne dovrà scontare una pena di 8 anni di reclusione per il suo coinvolgimento in attività criminali legate allo spaccio di stupefacenti. Il clan Gallo – Limelli – Vangone è noto alle autorità per le sue attività illegali e il suo coinvolgimento in reati associativi di stupefacenti.