Controlli gratuiti della vista alla Race for the Cure 2023 grazie a Commissione Difesa Vista Ets

È partito il conto alla rovescia per la manifestazione solidale che anche quest’anno vedrà Commissione Difesa Vista ETS al fianco di Race for the Cure 2023, per offrire la possibilità di screening gratuiti della vista effettuati da medici oculisti, ortottisti e ottici volontari.

Presso il Centro Don Giustino di via Torricelli nel quartiere Pianura a Napoli il 14 e il 15 ottobre sarà possibile accedere gratuitamente a test visivi, con professionisti del settore a disposizione per rilevare ed evidenziare eventuali deficit o anomalie visive. Gli screening seguiranno i seguenti orari: sabato e domenica dalle 09:30 alle 16:30.

Race for the Cure torna quest’anno nel capoluogo campano con un nuovo format: all’insegna del tema Con tutto l’amore che posso, la rassegna sarà caratterizzata da una serie di eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi destinati alla prevenzione delle principali patologie oncologiche femminili. Salute, sport e solidarietà saranno i protagonisti degli appuntamenti della Carovana della Prevenzione che animeranno la staffetta simbolica fino alla fine del mese per tutta la regione. Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori al seno in Italia e nel mondo. Nata nel 1982 negli Stati Uniti, è organizzata dall’associazione senza scopo di lucro Susan G. Komen Italia. Obiettivo primario è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione nella lotta a una malattia che colpisce in Italia circa 56.000 donne ogni anno.

CDV ETS condivide da 7 anni con Race for the Cure l’impegno nella sensibilizzazione dei valori legati alla ricerca e alla prevenzione. Grazie alla Carovana della Prevenzione sarà possibile usufruire di consulti medici ed effettuare visite specialistiche gratuite, in un percorso all’insegna della salute e del benessere che prevederà anche laboratori alla scoperta degli stili di vita salutari.

A mettere a disposizione la loro migliore strumentazione per effettuare i test della vista saranno i partner tecnologici, nonché leader del mercato, ZEISS, ESSILOR e Frastema Ophthalmics. CDV ETS ringrazia per la partecipazione e il supporto all’iniziativa ACOIN – Associazione Ottici Optometristi di Napoli e Provincia, gli ortottisti assistenti in oftalmologia e i medici oculisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

“La disinformazione è nemica della buona salute. Per questo rinnoviamo anche quest’anno il nostro impegno al fianco di Race for the Cure, per promuovere consapevolezza nelle persone e così contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione”, spiega Vittorio Tabacchi, presidente di Commissione Difesa Vista ETS. “Queste iniziative incentivano nelle persone, anche quelle più restie e pigre, l’attitudine a prendersi cura della propria salute. Grazie agli screening effettuati in queste occasioni riscontriamo deficit e disturbi della vista che, se trattati con tempestività e adeguatezza, possono evolvere verso i migliori esiti”.

Per CDV ETS un evento come Race for the Cure rappresenta il contesto ideale dove promuovere campagne di sensibilizzazione e dove a essere protagonista assoluto è il valore della prevenzione diffuso e condiviso con un ampio numero di persone.

Il carattere prioritario della salute oculare emerge dagli ultimi dati diffusi da CDV ETS secondo cui visite oculistiche regolari sono un’ottima strategia per prevenire la salute oculare.

L’importanza di valutazioni oculari preventive è condivisa anche dall’OMS, secondo le cui ultime stime su cecità e ipovisione, almeno 2,2 miliardi di persone nel mondo hanno una disabilità visiva che in almeno un miliardo di casi avrebbe potuto essere prevenuta o presa in carico.