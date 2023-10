Ottimi risultati per la gragnanese Giusy Sbaglio alla Unyp Arena di Praga

La gragnanese Giusy Sbaglio conquista il quarto posto nel Single Conventional Woman CLASS 2 e la quinta posizione nel Single Freestyle Women CLASS 2 all’ultima prova del Ranking dell’IPC (Comitato Paralimpico Internazionale), tenutasi sabato 7 e domenica 8 ottobre, all’interno della Unyp Arena di Praga.

Nel complesso possiamo affermare che sono soddisfacenti i piazzamenti degli italiani all’ultima prova del Ranking, anche in virtù dei tanti podi raggiunti, come dichiara il Capo Delegazione Michelangelo Buonarrivo: “Sono entusiasta delle 3 medaglie d’argento e 3 di bronzo conquistate dagli atleti della wheelchair”.

Tutti i piazzamenti degli atleti della Federazione Italiana Danza Sportiva

Single Freestyle Woman CLASS 1: argento per Rossella Cappotto. Single Freestyle Women CLASS 2: argento per Mariangela Correale, quinta posizione per Giuseppina Sbaglio. Combi Freestyle CLASS 1: argento per Eugenio Migliaccio e Giorgia Miele, bronzo per Loris Bettio & Rossella Cappotto. Single Conventional Woman CLASS 1: bronzo per Rossella Cappotto. Single Freestyle Man CLASS 1: bronzo per Eugenio Migliaccio. Single Conventional Woman CLASS 2: quarta posizione per Giuseppina Sbaglio, sesta posizione per Mariangela Correale. Single Conventional Man CLASS 1: quarta posizione per Eugenio Migliaccio. Combi Latin CLASS 1+2: quarta posizione per Emilio Bargiacchi & Leyla Elderin.

La gragnanese Giusy Sbaglio alla Unyp Arena di Praga

Abbiamo sentito l’atleta della wheelchair che ci ha parlato delle sue sensazioni dopo le gare di Praga.

Giusy com’è andata questa volta?

“Sono molto soddisfatta delle mie due performance, anche se si può e si deve sempre migliorare. Sono amareggiata per il quarto posto al Conventional perché ero arrivata in finale già alla prima batteria. Anche nel Freestyle ho avuto un buon piazzamento, ma in questa gara potevo raggiungere il podio. Oggi, vedendo i risultati ed i punteggi, c’è il dispiacere di aver perso per pochi centesimi di punto”.

Il prossimo futuro?

“Adesso mi aspetta un allenamento intensivo tra il Pilates e la danza. Il Mondiale è una sfida ardua ed il mio obiettivo principale è fare bella figura. Ho già vinto la mia battaglia di vita e tutto quello che verrà sarà una gioia!”.

Cosa vuoi aggiungere?

“Grazie ai tanti gragnanesi ed al Sindaco nella persona di Nello D’Auria che mi sostengono con tantissimo affetto. Grazie ai Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano che in questa occasione mi ha comprato un meraviglioso abito da ballo“.

Il sindaco di Gragnano Nello D’Auria si è felicitato per il risultato raggiunto dalla campionessa della Para Dance Sport: “La nostra Giusy Sbaglio si conferma ancora una volta tra le migliori al mondo nella danza sportiva. Un risultato strepitoso, che evidenzia una volta di più il talento, la tenacia e la qualità di un’atleta che continua a dare lustro alla nostra città in giro per il mondo”.

Curiosità sulla Para Dance Sport

Ricordiamo che nel 2016 il Comitato Paralimpico Internazionale ha modificato il nome della disciplina trasformandolo da Wheelchair Dance Sport in Para Dance Sport. Questo cambiamento è servito per favorire ancora di più l’abbattimento delle barriere al fine di rendere questa disciplina della danza non esclusivamente riservata agli atleti in carrozzina, ma dedicata anche agli sportivi che portano delle protesi.

Andrea Ippolito