La Juve Stabia esce indenne dall'ostico campo del Fanuzzi di Brindisi 1-1 il risultato finale

Un match thrilling, potremmo dire al cardiopalma, per la Juve Stabia che ha avuto nell’arbitraggio “sfortunato” di Cavaliere di Paola un fattore decisivo, considerate le decisioni a sfavore per le Vespe di mister Pagliuca che escono comunque indenni dall’ostico campo del Fanuzzi di Brindisi: 1-1 il risultato finale al termine. Con questo pareggio la Juve Stabia è ora sola in testa alla classifica con 15 punti, dietro c’è ora il Benevento a 14.

La partita disputata oggi è stata posticipata, non senza polemiche, da domenica scorsa visto che il Fanuzzi ancora non era disponibile per i lavori in corso. Nonostante ciò, il terreno di gioco pugliese non appariva in buone condizioni, dopo l’ok avuto dalla Lega solo nella serata di ieri.

La squadra stabiese conclude il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Candellone al 17′, ma nel bailamme dell’entusiasmo per il gol, l’arbitro espelle Romeo al 18′ perché vede un atteggiamento falloso dell’esterno stabiese nei confronti di un avversario. Il Brindisi da questo punto fa la partita, preme ma senza un’efficace manovra offensiva.

Nella ripresa al 7′ il Brindisi trova il pareggio grazie a Valenti, dopo una fortunosa carambola dopo azione di Fall. La Juve Stabia tiene bene nonostante l’inferiorità numerica e addirittura sfiora il vantaggio dopo un contropiede di Buglio, che spreca una ghiotta occasione in area. Nel finale l’arbitro espelle Galano del Brindisi per gioco falloso, ma all’88’ assegna un penalty ai pugliesi per fallo di Bachini su Valenti. Dal dischetto Ganz si fa ipnotizzare dal portiere Thiam, che para lo sbilenco tiro della punta.

Il match termina così in pareggio con la squadra del Presidente Langella che ha qualche rimpianto visto che in undici gli stabiesi avrebbero magari portato a casa l’intera posta in palio. Domenica prossima la Juve Stabia giocherà al Menti alle ore 14 contro il Catania.

Tabellino

Juve Stabia – Brindisi: 1-1 (risultato finale)

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao, Ceesai, Costa (Golfo 6’s.t.), Albertini (Ganz 1’s.t.), Malaccari, Bunino (Moretti 20’s.t.), Fall (Galano 26’s.t.). All.: Danucci

Juve Stabia (4-3-3): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignanelli (Meli 34’s.t.); Buglio (Maselli 45’s.t.), Leone (Andreoni 1’s.t.), Erradi (Guarracino 19’s.t.), Romeo; Piscopo (Folino 34’s.t.), Candellone. All.: Pagliuca.

Domenico Ferraro