Operazione antibracconaggio a Terzigno: una persona denunciata

Nella mattina di domenica 8 ottobre 2023, le Guardie Particolari Giurate Venatorie –zoofile del Wwf Italia – Nucleo Provinciale di Napoli, congiuntamente con i Carabinieri Forestale – Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco di Boscoreale“, sono intervenuti nel territorio dei Comune di Terzigno.

Le attività di controllo erano finalizzate all’accertamento di reati ambientali e contro la fauna selvatica, in altre parole per combattere i crimini contro la natura, con particolare attenzione al contrasto del dilagante fenomeno del bracconaggio, in considerazione del fatto che nei mesi di ottobre e novembre transitano molte specie di animali selvatici, in una vera “esplosione” di biodiversità, sulla nostra Penisola italiana.

​Dopo vari controlli venatori effettuati nel comune di Boscoreale, le Guardie del WWF, unitamente ai Carabinieri, si sono diretti nel Comune di Terzigno, dove si udiva a distanza un richiamo elettroacustico severamente vietato dalla legge, riproducente il verso del tordo.

In pratica questi richiami elettroacustici sono vietati perché tendono a concentrare un gran numero di uccelli, appartenenti alla specie del verso riprodotto artificialmente in un solo punto, quindi il cacciatore, che a questo punto diventa bracconiere o cacciatore di frodo, con un solo colpo di fucile può abbattere diversi esemplari.

Dopo una breve attività ispettiva, i Carabinieri e le Guardie Giurate del WWF, hanno individuato una persona seduta dietro un piccolo appostamento, mentre esercitava l’attività venatoria, con l’ausilio di un richiamo elettroacustico, di cui la legge ne vieta sia l’utilizzo per scopi venatori, sia, in Campania, l’utilizzo non autorizzato per scopi anche non Venatori.

La persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria competente e sono stati sequestrati: il fucile, 8 cartucce, un Tordo bottaccio abbattuto ed il richiamo elettroacustico vietato.