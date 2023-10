Pompei, giallo sulla morte di un 29enne: trovato privo di vita domenica, aperta un’inchiesta dalla Procura

Un giallo avvolge la tragica morte di Dario Raimo, un giovane di 29 anni originario di Pompei, trovato privo di vita dai suoi genitori durante la giornata di domenica. La scoperta è avvenuta mentre il giovane era a letto, quando sua madre ha cercato di svegliarlo e si è resa conto che il suo cuore aveva smesso di battere. Nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare. A riportare la notizia è “Il Mattino”.

Pompei, giallo sulla morte di un 29enne

L’assenza di segni di violenza e la mancanza di patologie pregresse rendono questa morte un enigma. Sullo sfondo, si intravede una serata trascorsa in discoteca, con il possibile coinvolgimento di alcol e droghe. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, insieme all’aggiunto Giovanni Cilenti e al sostituto Andreana Ambrosino, ha deciso di aprire un’inchiesta e di disporre l’autopsia per gettare luce su questo mistero.

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata e il medico legale sono stati chiamati sul luogo per effettuare un primo esame esterno della salma. Tuttavia, i risultati preliminari non hanno rivelato indizi chiari sulle cause del decesso, che sembra essere stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

Trovato privo di vita domenica, aperta un’inchiesta dalla Procura

La Procura ha già ascoltato amici, conoscenti e familiari di Dario Raimo, ma finora non è emerso nulla di significativo che possa spiegare la sua morte. Il giovane non aveva alcuna patologia pregressa ed è apparso in buona salute fino al tragico evento.

L’attenzione degli inquirenti si concentra ora sulla serata di sabato, durante la quale Dario ha trascorso del tempo con alcuni amici in un noto locale dell’area stabiese. Secondo quanto riferito, la serata è stata tranquilla, caratterizzata da un aperitivo all’aperto, musica e forse qualche drink di troppo. In seguito, Dario è tornato a casa e si è addormentato senza alcun sintomo premonitore o dichiarazioni particolari fatte agli amici.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti di vita di Dario Raimo, passati da solo in camera da letto, nella speranza di comprendere meglio cosa sia accaduto prima che il suo cuore si fermasse improvvisamente. La salma del giovane è attualmente custodita presso l’obitorio di Castellammare di Stabia, in attesa dell’autopsia, che dovrà chiarire se la morte sia collegata a sostanze tossiche o altri fattori legati alla serata trascorsa in discoteca. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi che possano risolvere questo mistero.