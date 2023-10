Ritrovato dalla Polizia il bassorilievo raffigurante l’eroe Palatucci, rubato a Torre del Greco

L'effige bronzea è stata ritrovata dai poliziotti avvolta in un panno di cotone bianco in un vano sottostante la strada ferrata dell’Ente Ferrovie dello Stato

Nella mattinata del 10 ottobre, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere, hanno rinvenuto, in via Litoranea, l’effigie in bronzo con rilievo dell’eroico Questore di Fiume Giovanni Palatucci, posta su una stele in suo onore nell’area parcheggio nei pressi della struttura Comunale “Complesso La Salle” a Torre del Greco.

In particolare, il bassorilievo era stato rubato la scorsa domenica ed è stato ritrovato dai poliziotti avvolto in un panno di cotone bianco in un vano sottostante la strada ferrata dell’Ente Ferrovie dello Stato.

Il rilievo di bronzo verrà riconsegnato alle autorità comunali per essere ricollocato presso il Complesso Comunale.