Tragedia a Casalnuovo: parcheggia in salita, travolta e uccisa dalla sua auto 40enne di Somma Vesuviana. Indagini in corso

Una tragedia ha scosso Casalnuovo: una giovane farmacista 40enne, Filomena La Montagna, è morta in circostanze drammatiche. Filomena si stava recando al lavoro quando è stata travolta dalla sua stessa auto. L’incidente ha sconvolto la comunità locale.

Tragedia a Casalnuovo: parcheggia in salita, travolta e uccisa dalla sua auto

Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine. Al momento sembra che la giovane abbia parcheggiato la sua auto in una strada in salita, ed è scesa dall’auto. Tuttavia, a un certo punto, il veicolo ha cominciato a muoversi da solo, forse accelerando in discesa. Filomena ha tentato disperatamente di fermare l’auto, ma è stata travolta e schiacciata contro un’altra vettura parcheggiata lungo la strada.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per determinare se il freno a mano fosse difettoso o se non fosse stato inserito. La comunità di Casalnuovo è stata profondamente colpita da questa tragica vicenda.

La vittima è una 40enne di Somma Vesuviana. Indagini in corso

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha espresso il suo cordoglio e la sua solidarietà alla famiglia di Filomena, definendo l’incidente “drammatico” e sottolineando che le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sull’accaduto. Ha dichiarato: “Siamo vicini alla famiglia per questa immane tragedia che ha lasciato l’intera comunità sotto shock”.

La giovane farmacista era originaria di Marigliano, e il Santuario della Madonna della Speranza di questa località, insieme al comune di Marigliano, sta organizzando i funerali in sua memoria. La comunità francescana locale ha espresso il loro cordoglio per la perdita di Filomena. In una dichiarazione, hanno detto: “La fraternità francescana si unisce al dolore della famiglia La Montagna per l’improvvisa morte della cara Mena. Ti abbiamo conosciuta fin da piccola. Hai respirato ‘aria francescana’, hai affrontato momenti difficili ma ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità”.