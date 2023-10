Gragnano, commozione e palloncini bianchi e azzurri per i funerali di Daniele Scarfato: il 19enne ha perso la vita in un incidente

Il 19enne di Gragnano è morto venerdì scorso, in seguito ad un terribile incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 366 agerolina, nella località Sigliano

Palloncini bianchi e azzurri a disegnare una croce, striscioni e tanto dolore a Gragnano. Si sono svolti ieri mattina, nella chiesa di San Leone, i funerali di Daniele Scarfato. Il 19enne di Gragnano è morto venerdì scorso, in seguito ad un terribile incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 366 agerolina, nella località Sigliano. Una folla nutrita di amici e parenti ha voluto dare l’ultimo saluto a Daniele, tifosissimo del Napoli e della locale squadra di calcio.

Gragnano, commozione e palloncini bianchi e azzurri per i funerali di Daniele Scarfato

In chiesa si sono recati anche i suoi compagni di scuola di Piano di Sorrento, oltre al sindaco Nello D’Auria che ha voluto lasciare un messaggio a nome dell’intera comunità gragnanese. Toccanti le parole pronunciate da don Paolo Anastasio: “Adesso Daniele è diventato un angelo – ha affermato – bisogna assolutamente fermare queste tragedie della strada”. All’uscita della bara dalla chiesa di San Leone volo di palloncini bianchi e azzurri, prima dell’ultimo viaggio verso il cimitero cittadino di via Dei Sepolcri.

Il 19enne ha perso la vita in un incidente

Intanto proseguono le indagini delle forze dell’ordine, per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente in scooter. È stata iscritta nel registro degli indagati la donna (originaria di Castellammare di Stabia) che si trovava al volante dell’Audi al momento del terribile impatto con lo scooter di Daniele. Mentre si trova ancora ricoverato all’ospedale “San Leonardo” il 25enne di Pimonte L. G., che viaggiava in sella al suo scooter e rimasto a sua volta ferito nelle drammatiche fasi dell’incidente.