Pozzuoli: due arresti in poche ore per i carabinieri ma l’uomo è sempre lo stesso

Tutto regolare se non fosse che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari mentre se ne stava tranquillamente in giro. I Carabinieri lo bloccano e lo arrestano

E’ pomeriggio a Pozzuoli e i Carabinieri della locale stazione stanno percorrendo via Reginelle quando notano un uomo che conoscono. Si tratta di Michele Daniele*, 57enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Tutto regolare se non fosse che l’uomo era sottoposto agli arresti domiciliari mentre se ne stava tranquillamente in giro. I Carabinieri lo bloccano e lo arrestano.

Il 57enne viene trasferito in caserma – giusto un paio d’ore per la compilazione degli atti che lo riguardano – per poi essere accompagnato a casa: l’indomani ad attenderlo c’è il “direttissimo”.

Un paio d’ore per l’appunto. Il tempo che la gazzella della compagnia di Pozzuoli vada all’esterno dell’abitazione di Daniele. L’uomo – appena arrestato – è un’altra volta in strada.

In poche ore le manette tornano ai polsi del 57enne che troverà in caserma i militari che lo avevano arrestato nel pomeriggio ancora impegnati nella compilazione dei “vecchi” verbali.

L’arrestato, questa volta, è nelle camere di sicurezza della stazione in attesa di giudizio.