San Gennaro Vesuviano: arrestato 36enne, rapinò tabaccheria a Palma Campania e trascinò la proprietaria con l’auto

I Carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Sezione G.I.P./G.U.P. del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 36enne di San Gennaro Vesuviano, indagato per rapina, furto aggravato e lesioni personali aggravate.

Le indagini hanno consentito, in sintesi, di accertare che, dall’ottobre 2022 al mese scorso, l’uomo si sarebbe reso responsabile di due rapine e due furti con destrezza, commessi in vari comuni dell’area Nolana della provincia di Napoli.

In particolare, in una circostanza, dopo il colpo portato a termine in una rivendita di tabacchi di Palma Campania, avrebbe trascinato per diversi metri la proprietaria dell’esercizio con la propria autovettura, mentre tentava invano di arrestarne la marcia, provocandole delle lesioni.