Borse di studio per l’iscrizione al Campus Principe di Napoli di Agerola: un’opportunità da non perdere

Agerola diventa il palcoscenico di un’interessante iniziativa per gli studenti che desiderano intraprendere una carriera nel campo del turismo e della ristorazione. Il campus Principe di Napoli offre l’opportunità di accedere a corsi accademici di alta qualità, grazie a borse di studio che permettono di agevolare i costi dell’iscrizione.

Borse di studio per l’iscrizione al Campus Principe di Napoli di Agerola

Con l’anno accademico in procinto di iniziare, i giovani desiderosi di specializzarsi nel settore del turismo e della ristorazione possono presentare le proprie domande entro il 31 ottobre e concorrere all’assegnazione di queste preziose borse di studio.

Il campus Principe di Napoli, noto per offrire formazione d’eccellenza, mette a disposizione degli studenti una vasta gamma di opzioni accademiche. In particolare, sono disponibili tre corsi di laurea: Gastronomia e Ospitalità, Scienze Economiche e Scienze Turistiche. Inoltre, il campus offre due corsi di alta formazione professionale, concentrati rispettivamente sull’alta cucina e sulla pasticceria.

Un’opportunità da non perdere

Le borse di studio messe a disposizione sono suddivise come segue: 20 borse per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in Gastronomia (L-Gastr), del valore pro capite di 4.000,00 euro, di cui il 75% (15 borse) sono destinate agli studenti del primo anno; 24 borse per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in Scienze Economiche (L-15), del valore pro capite di 1.500,00 euro, di cui il 75% (18 borse) sono destinate agli studenti del primo anno; 24 borse per l’iscrizione agevolata al 50% al corso di laurea in Scienze Turistiche (LM-56), del valore pro capite di 1.500,00 euro, di cui il 75% (18 borse) sono destinate agli studenti del primo anno.

Il termine ultimo per presentare le candidature è fissato al 31 ottobre 2023. Per ulteriori informazioni e per accedere al bando e al modulo necessario per la candidatura, vi invitiamo a visitare il seguente link: Bando e Modulo. In caso di domande o dubbi, vi è la possibilità di contattare i numeri verdi messi a disposizione: 800721212 e 08118658700.

L’opportunità di accedere a una formazione d’eccellenza in un settore in crescita come la ristorazione è un’occasione che gli aspiranti studenti non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Il turismo in Campania è in costante crescita, rendendo questa iniziativa ancor più interessante per chi desidera intraprendere una carriera di successo in questo settore in forte espansione.

Michele Mercurio