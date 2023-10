Conferimento del sigillo dell’Ateneo al direttore Gabriel Zuchtriegel

Conferito oggi, presso l’Università di Salerno, il “Sigillo di Ateneo” al Direttore del Parco Archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, quale riconoscimento dell’impegno profuso nella promozione del patrimonio culturale del territorio e della collaborazione costante tra le due istituzioni.

Questa mattina il Direttore, che ha ricevuto l’onorificenza dal Rettore Vincenzo Loia, ha, per l’occasione, tenuto un incontro con gli studenti sul valore che le nuove scoperte archeologiche hanno per lo sviluppo culturale e sociale dei territori.

A dialogare con il Direttore del Parco il prof. Luca Cerchiai, Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale (DISPAC) e la prof.ssa Stefania Zuliani, Coordinatrice del Dottorato in Metodi e Metodologie della Ricerca archeologica e storico-artistica (DISPAC).

“È un grande onore per me ricevere questo prezioso riconoscimento – dichiara il Direttore Gabriel Zuchtriegel – da parte di un Ateneo tra i più eccellenti in Italia che contribuisce concretamente alla tutela e alla ricerca a Pompei, e in particolare per il supporto, in tema di monitoraggio, attraverso una piattaforma digitale e intelligenza artificiale. È un riconoscimento che rivolgo anche a tutta la squadra del Parco archeologico per l’impegno e il lavoro quotidianamente svolto”.