Gragnano, al via i lavori per la palestra del plesso scolastico “Giuseppe Ungaretti”: “Un intervento di fondamentale importanza”

Gragnano sta facendo importanti progressi sotto l’egida dell’amministrazione comunale per migliorare il plesso scolastico “Giuseppe Ungaretti”, situato in via Quarantola. Il sindaco Nello D’Auria ha commentato con entusiasmo l’inizio dei lavori per la costruzione della palestra, rilevando l’importanza di questo intervento per la scuola locale. La nuova struttura rappresenterà un’aggiunta di primaria importanza, offrendo agli studenti un servizio all’avanguardia per la loro formazione.

Gragnano, al via i lavori per la palestra del plesso scolastico “Giuseppe Ungaretti”

Il sindaco Nello D’Auria ha così commentato l’inizio dei lavori: “Sono partiti i lavori per la palestra del plesso Ungaretti. Un intervento di fondamentale importanza per la nostra scuola, che potrà pertanto disporre di una struttura di ultima generazione che consentirà anche all’intera platea scolastica di disporre di un servizio di altissimo profilo per la formazione degli studenti. Ci tengo sempre a mettere in luce la rilevanza prioritaria che la nostra amministrazione rivolge verso le scuole, punto di riferimento essenziale per le nuove generazioni a cui è affidato il presente e il futuro della nostra meravigliosa città.”

Un’altra preoccupante tendenza riguarda il fatto che molti bambini preferiscono trascorrere il loro tempo davanti a schermi di smartphone o a videogiochi, spesso incoraggiati in questo comportamento dai genitori. Inoltre, la recente pandemia di Covid ha amplificato ulteriormente questa tendenza.

“Un intervento di fondamentale importanza”

Riconoscendo il valore dello sport come strumento di crescita sana per i giovani, il governo ha inserito lo sport nel suo programma politico. L’attività fisica non contribuisce solo al benessere fisico, ma in molti casi ha benefici anche dal punto di vista mentale. È inoltre un modo per favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali.

Recentemente, l’educazione fisica è stata pienamente integrata nei programmi delle scuole primarie, anche se spesso la mancanza di strutture idonee rende difficile l’effettuazione delle lezioni. In questo contesto, interventi simili a quelli promossi dall’amministrazione di Gragnano guidata da Nello D’Auria sono di fondamentale importanza per garantire un ambiente adeguato e sostenere il benessere fisico e mentale dei giovani studenti.

Michele Mercurio