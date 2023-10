Capri: sbarca sull’isola con la droga. Arrestato un 41enne

L’uomo, un 41enne di origine colombiana, è stato tratto in arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

Nella scorsa mattina, gli agenti del Commissariato di Capri, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato nei pressi del porto di Marina Grande un uomo, appena sceso da un natante proveniente da Napoli, che si aggirava con atteggiamento circospetto lungo la banchina.

I poliziotti, pertanto, lo hanno raggiunto e controllato trovandolo in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 51 grammi circa di cocaina e 102 grammi circa di hashish.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché hanno rinvenuto e sequestrato due involucri contenenti hashish del peso di circa 120 grammi, un bilancino di precisione nonché diverso materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo, un 41enne di origine colombiana, è stato tratto in arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.