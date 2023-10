Città della Scienza: il weekend dedicato ai vulcani

Il weekend del 14 e 15 ottobre a città della Scienza è dedicato ai vulcani: tra affascinanti attività, laboratori e science games, grandi e bambini potranno come sempre imparare divertendosi per costruire una cittadinanza scientificamente consapevole, particolarmente importante nel nostro territorio.

I bambini potranno partecipare all’interactive lab “UNA MISCELA VULCANICA” (in collaborazione con Caffè Borbone) in cui si partirà per un tour virtuale della Terra alla scoperta dei principali fenomeni vulcanici e dei vari tipi di rocce derivanti da lava o magma; costruendo e facendo eruttare un vulcano con al suo interno un camino molto particolare; con il science game “RISCHIO” si potrà invece fare il primo passo verso una mirata ed efficace mitigazione dei rischi, cioè la lettura attenta e sistemica del territorio e infine con la lettura animata con laboratorio “CHE CALDO” si volerà sopra il Polo Sud, per incontrare i pinguini, sopra i fiumi, sopra le montagne, sopra al deserto dove un gruppo di cammelli ha scoperto la neve per la prima volta… per scoprire succede alla nostro Pianeta.