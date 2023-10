La Givova Scafati prova a centrare la prima vittoria stagionale

Con l’obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale nella serie A 2023/2024, la Givova Scafati si prepara a disputare la terza giornata di campionato, nella quale affronterà l’Estra Pistoia domenica sera, ore 19:30, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano.

Il popolo gialloblù ha gran voglia di festeggiare un successo che manca dallo scorso 7 maggio, ovvero quando la compagine dell’Agro, contro la Germani Brescia, si aggiudicò il successo interno, che valse la permanenza in massima serie. A distanza di 161 giorni dall’ultimo urrà, la truppa scafatese, con l’organico al completo, dopo i passi falsi dei primi due turni, proverà a mettere in carniere i primi due punti stagionali, supportati dal calore e dal sostegno del pubblico amico.

L’Estra Pistoia

Ospite del palasport di viale della Gloria sarà la neopromossa Estra Pistoia, anch’essa ferma al palo dopo i primi due turni di campionato. A guidare la compagine toscana sin dal 2021 vi è coach Nicola Brienza, canturino doc, che ha mosso i suoi primi passi da allenatore nella prima squadra della Pallacanestro Cantù proprio come assistente di coach Stefano Sacripanti.

Statistiche alla mano di queste prime due giornate di campionato, i leader della squadra pistoiese sono senza dubbio il gruppo di atleti extracomunitari: il playmaker a stelle e strisce Moore (18,5 punti, con il 54,5% da tre, e 3,5 assist di media), la guardia statunitense Willis (17,5 punti, con l’85,7% da due, e 2,5 assist di media), il centro nigeriano Ogbeide (11 punti e 10 rimbalzi di media), l’ala USA Hawkins (10,5 punti di media) ed il connazionale Basile. A costoro vanno aggiunti gli atleti di formazione italiana che hanno condotto i toscani in massima serie, come l’ala britannica Wheatle, il playmaker Della Rosa, la guardia Saccaggi e il centro Del Chiaro.

Le parole del centro Giovanni Pini

«Anche se reduci da due sconfitte nei primi due incontri, il morale della squadra è a mille, sappiamo bene cosa è stato finora fatto di buono e in cosa invece dobbiamo lavorare e migliorare. Siamo una squadra ambiziosa, fatta di uomini che hanno voglia di fare ottime cose e raggiungere risultati importanti: ce la metteremo tutta per dare soddisfazione alla dirigenza ed al nostro pubblico, già a partire da domenica contro Pistoia. Attendiamo la visita di una squadra che difende in maniera molto aggressiva e pressa a tutto campo, per cui non dovremo essere bravi a tenere in mano il ritmo del gioco. Willis e Moore sono senza dubbio i giocatori più pericolosi dei nostri prossimi avversari, sui quali dovremo difendere forte, per metterli in condizione di non riceve palla agevolmente. Per imporci, dovremo invece essere disciplinati, gestendo i singoli possessi con attenzione e limitando il numero di palle perse. Vogliamo regalare un bel successo ai nostri tifosi: contro la Virtus Bologna ci hanno trascinato fino alla fine e spero lo facciano anche in questa circostanza, perché abbiamo bisogno di loro per fare grandi cose».

Dove vedere la partita, come acquistare i biglietti

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN ed Eurosport 2. Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ed il profilo Instagram ufficiali del club. Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/evento/givova_scafati_vs_estra_pistoia/6970. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino solo ed esclusivamente con pagamento tramite pos presso il botteghino (NO CONTANTI!) oggi venerdì 13 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 19:00, domani sabato 14 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e domenica 15 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

Questo il costo dei biglietti:

GIVOVA SCAFATI – ESTRA PISTOIA (15/10/2023, ore 19:30)