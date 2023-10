Pomigliano d’Arco: “Una passeggiata per l’ambiente” nella giornata nazionale del camminare

Sabato 14 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale del Camminare, il Comune di Pomigliano d’Arco, grazie all’iniziativa dell’Assessorato all’Ambiente, ha organizzato un evento speciale intitolato “Una passeggiata tra cultura e ambiente“. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di coniugare cultura e ambiente, esplorando le aree del territorio che meglio incarnano queste due dimensioni.

Pomigliano d’Arco: “Una passeggiata per l’ambiente”

Il percorso di questa passeggiata si svilupperà su una distanza di 5 chilometri e avrà inizio dal sagrato della storica chiesa di San Felice in Pincis, un vero e proprio gioiello del centro storico e parte integrante del patrimonio cittadino. Lungo il percorso, i partecipanti attraverseranno le strade del centro storico toccando altre chiese e luoghi culturali significativi, che rappresentano il ricco patrimonio storico di Pomigliano.

La passeggiata comprenderà visite alla chiesa del Carmine, situata di fronte al Municipio, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e alla Distilleria, un importante centro culturale locale. Durante il percorso, si avrà l’opportunità di passare per la strada dove si trova la famosa casa degli Imbriani, un altro simbolo storico di Pomigliano.

La giornata nazionale del camminare

Dopo aver esplorato le affascinanti strade storiche di Pomigliano antica, il percorso condurrà i partecipanti nelle zone verdi, attraverso le piste ciclabili che circondano la città e il suggestivo Parco delle Acque. Infine, la passeggiata giungerà al capolinea presso la vecchia stazione della Circumvesuviana, nel cuore del centro cittadino.

Questa iniziativa mira non solo a celebrare la Giornata Nazionale del Camminare ma anche a valorizzare il patrimonio culturale e ambientale di Pomigliano d’Arco, coinvolgendo la comunità in una piacevole e formativa passeggiata attraverso le strade e i luoghi più significativi della città. Sarà un’occasione unica per esplorare la storia e la bellezza di questa comunità, mentre si celebra la connessione tra cultura e ambiente.

“Una città ‘camminabile’ che tuteli bambini anziani e tutti noi”

L’assessore all’Ambiente Maria Rosaria Toscano che ha rilanciato l’iniziativa per la giornata mondiale della camminata, ha confermato le sue linee programmatiche per la costruzione di una Pomigliano vivibile e green e ha dichiarato: “Oggi le città vivono una forte dipendenza dalle automobili con gravi ripercussioni sulla sicurezza e sulla qualità dell’aria. La soluzione? Una città ‘camminabile’ che tuteli bambini anziani e tutti noi. Camminare non è solo una sana abitudine ma anche un impegno civile e un gesto potente per uno stile di vita sostenibile. Con questa passeggiata avremo modo di conoscere meglio il nostro territorio e i suoi tesori culturali. In futuro seguiranno altre iniziative per la sensibilizzazione allo stile di vita sano e sostenibile”.

Cinzia Porcaro