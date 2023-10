Portici e San Giorgio a Cremano, perquisizioni nel regno del clan Mazzarella: 200 uomini delle forze dell’ordine in campo

L'obiettivo è stato focalizzato sulle aree dei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, dove si sono verificati recentemente episodi di sparatorie e violenza legati ai clan camorristici, in particolare al clan Mazzarella

Nelle prime ore del giorno, un’ampia operazione ad “Alto impatto” è stata messa in atto nell’hinterland napoletano. L’operazione è stata condotta in modo coordinato da diverse forze dell’ordine, tra cui la polizia di stato, l’Arma dei carabinieri e la guardia di finanza. L’obiettivo è stato focalizzato sulle aree dei Comuni di Portici e San Giorgio a Cremano, dove si sono verificati recentemente episodi di sparatorie e violenza legati ai clan camorristici, in particolare al clan Mazzarella.

Portici e San Giorgio a Cremano, perquisizioni nel regno del clan Mazzarella

Circa 200 operatori delle diverse forze dell’ordine sono stati coinvolti nell’esecuzione di numerose perquisizioni in queste zone. Questa azione è stata scatenata in risposta alla preoccupante recrudescenza di fenomeni legati alla camorra, che negli ultimi tempi hanno coinvolto anche il centro di Portici.

200 uomini delle forze dell’ordine in campo

Le autorità locali e le forze dell’ordine sono determinate a contrastare l’escalation della violenza e a ripristinare la tranquillità nelle comunità colpite. Il clan Mazzarella, noto per essere uno dei più attivi e pericolosi nel panorama criminale camorristico, è stato al centro di attività investigative mirate.