Sabato 14 Ottobre alle ore 15.30 allo Stadio Comunale sammaritano andrà in scena la gara Santa Maria la Carità – Calpazio valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza girone b. Match tra due squadre che si guardano in classifica a due lunghezze di distanza, il Santa Maria la Carità deve rialzarsi e provare a dare continuità di risultati dopo la prova incolore in quel di Serino con la Virtus Avellino in cui è uscita sconfitta per 2-1 .

La formazione di Capaccio non vuole fermarsi, ancora imbattuta insegue il sesto risultato utile consecutivo, nell’ultima gara tra le mura amiche ha impattato per 1-1 con il Faiano. I colori sociali sono il granata e il bianco, 1963 l’anno di fondazione. La compagine di mister De Cesare è quarta in classifica ad 11 punti conquistati grazie a 3 vittorie (Buccino Volcei, Aud.Cervinara e Pro Sangiorgese) e 2 pareggi (Sapri e Faiano). 7 le reti realizzate e 2 quelle subite , il miglior marcatore è Vincenzo Margiotta con 3 marcature. L’ultima gara (Calpazio – Faiano 1-1). La formazione: Faggiano, D’Aniello, De Santis ‘04 Liguori, Magliano, Di Genio, D’Avella, Monzo, D’Ambrosio, Borsa ’03, Maiese. A disposizione: Merola, Capozzoli ’05 , Ciornei ’05, Falivene, Marotta ’04, Volpe, Jariu, Totaro, Margiotta. La rete capaccese è stata realizzata da Borsa, nell’ultimo minuto di gara, uno svarione difensivo della Calpazio regala la rete del pareggio al Faiano.

Santa Maria la Carità – Calpazio in scena nello Stadio Comunale sammaritano. Biglietti e classifica

Il giorno della Gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la Biglietteria dello Stadio a partire dalle ore 14.00. Prezzi dei biglietti: INTERO € 7.00; DONNE € 5.00; UNDER 14 gratis.

Prossimo Turno della 6° Giornata: Sapri-Agropoli; Santa Maria la Carità-Calpazio; Buccino Volcei-Sant’Antonio Abate; Costa d’Amalfi-Virtus Avellino Santo Stefano; Giffoni Sei Casali-Sarnese; Pro Sangiorgese-Castel San Giorgio; Salernum-Scafatese; Faiano-Apice Calcio; Audax Cervinara-Solofra

LA CLASSIFICA: Virtus Avellino, Sarnese 13 – Costa d’Amalfi 12 – Calpazio 11 – Castel San Giorgio, Scafatese 10 – Santa Maria la Carità 9 – Sant’Antonio Abate 8 – Buccino Volcei, Giffoni Sei Casali 7 – Apice, Salernum 6 -Sapri 5 -Solofra 4 Audax Cervinara 3; Faiano, Agropoli, Pro Sangiorgese 1.