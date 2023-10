Sorrento, avviso pubblico per l’accesso ai servizi sociali anno 2024

Assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità, per l’infanzia e l’adolescenza, assistenza scolastica per le persone con disabilità, telesoccorso, centro diurno per le persone con disabilità e centro per le famiglie.

Sono i settori di intervento dell’avviso pubblico pubblicato dall’Asps, l’Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina, rivolto ai residenti in condizioni di fragilità, difficoltà e disagio che necessitano di usufruire dei servizi sociali indicati, garantiti dal Piano Sociale di Zona.

I cittadini sorrentini interessati possono presentare istanza d’accesso, recandosi presso

l’Ufficio Servizi Sociali o l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorrento, utilizzando esclusivamente il modello di domanda disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, sul sito istituzionale del Comune di Sorrento (www.comune.sorrento.na.it) nonché sul sito istituzionale dell’ASPS “Penisola Sorrentina” (www.aspspenisolasorrentina.it), dove è possibile anche consultare l’avviso completo.

I termini di presentazione della domanda sono fissati entro e non oltre le ore 12 del 7 novembre.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri telefonici 0815335298 e 0815335203.