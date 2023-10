Il questore dice “no” ai funerali pubblici per Rosetta Cutolo ad Ottaviano

Per motivi di ordine pubblico, il rito funebre per la sorella del superboss, avverrà in modo ristretto e riservato. Lo Stato anche con questo provvedimento, prende le distanze dalla camorra

Niente funerali pubblici per Rosetta Cutolo, sorella del superboss Raffaele che fondò la Nuova Camorra Organizzata. Il rito funebre avverrà in modo ristretto e riservato.

Lo ha stabilito il questore di Napoli per motivi di ordine pubblico. Un provvedimento che punta a rimarcare la distanza rispetto a un personaggio da sempre legato al fondatore della Nco, al di là della doverosa pietas umana che si deve a qualsiasi cittadino. In pratica, lo Stato prende le distanze dalla camorra, dal crimine organizzato.

I funerali di Rosetta, come era stato annunciato, si svolgeranno domani, domenica, alle 10,30, nella chiesa di San Michele a Ottaviano, a breve distanza dalla sua abitazione. La salma partirà dalla casa dove risiedeva, in via delle Rose, alle 10,20, per poi proseguire, dopo la messa, al crematorio di Domicella.