Incidente nel tunnel per il raddoppio della linea Circum a Castellammare. Grave operaio 22enne

Non è stata una esplosione ma è saltato un ugello che iniettava miscela cementizia a pressione: forte botto e giovane operaio gravemente ferito una gamba e a una mano

Incidente sul lavoro, ferito operaio in un cantiere Eav. È accaduto poco dopo le 13 di oggi a Castellammare di Stabia, nel cantiere per la realizzazione del secondo traforo che permetterà il raddoppio del binario Circumvesuviana. Un operaio, R.V. della ditta catanese Cipa che in subappalto esegue il traforo, un giovane di 22 anni, siciliano, è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli.

Sul posto sono giunti gli agenti del Commissariato di Polizia di Castellammare di Stabia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta, ha disposto il sequestro del cantiere Eav di Castellammare

Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo si sia fatto male a causa di un ugello saltato nei pressi della macchina perforatrice durante le iniezioni di cemento delle perforazioni in calotta/fronte. Non vi è stata una esplosione ma è saltato un ugello da una tubazione che iniettava miscela cementizia a pressione: si è rotto un tubo dell’aria compressa che essendo compressa fa il botto.

La gamba e la mano sono state colpite dal getto di acqua e cemento a pressione fuoriuscito dall’ugello saltato, simile al getto di acqua a pressione di una idropulitrice. Le condizioni dell’operaio sono gravi. Il giovane è stato portato d’urgenza all’Unità Cardiovascolare dell’Ospedale del Mare di Napoli, dove è in prognosi riservata per gravissime ferite a una gamba e a una mano.

“Si seguono con apprensione le sue condizioni. Come sempre – si legge nella nota di Eav – si assicura massima collaborazione alle autorità che conducono le indagini e si auspica chiarezza al più presto”.