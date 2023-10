Stenelle nelle acque di Punta Campanella – Video

Al largo dell’isola d’Isca, a Massa Lubrense, nella costiera sorrentina, una dozzina di ‘Stenelle’, cetacei della famiglia dei delfini, si sono avvicinate al charter dell’associazione Charter Campania.

Luigi D’Esposito, dell’ equipaggio, impegnato in una visita guidata nell’area Marina Protetta, ha subito ‘catturato’ le immagini. Questo nuovo avvistamento, spettacolare, si aggiunge ai diversi che negli ultimi tempi sono stati registrati in queste acque.

L’Area Marina Protetta Punta Campanella prosegue nelle sue azioni di tutela e monitoraggio della specie, con i progetti ‘Life Delfi’ e ‘Life SeaNet’, grazie ai quali è partito un monitoraggio dei cetacei, insieme all’università Federico II di Napoli e all’associazione Oceanomare Delphis Onlus.

“Segnalare gli avvistamenti, con foto e video, è importante anche per la ricerca, la cosiddetta Citizen Science. Dalle foto è infatti possibile identificare i singoli esemplari e seguirli nei loro spostamenti. Ricordiamo sempre di prestare la massima attenzione, non arrecare disturbo e non interferire con la fauna selvatica”, fanno sapere dall’Amp.