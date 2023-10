Un campetto per sognare è un bellissimo progetto per il territorio, quello sostenuto dal Volley Napoli insieme alla Parrocchia San Lorenzo e alla Federazione Italiana Pallavolo. Recuperando gli spazi dal parcheggio destinato alla parrocchia, è stato realizzato a Pianura un campo sportivo da pallavolo. Un simbolo per tutti i giovani, che potranno incontrarsi e divertirsi in uno spazio a loro destinato.

L’obiettivo del progetto

Un luogo di svago, di aggregazione e di sport da regalare ai tanti giovani della periferia di Napoli e, più precisamente, delle palazzine popolari di via Escrivà, spesso spiacevolmente teatro di spaccio di droga. L’obiettivo è ovviamente quello di dare la possibilità di fare attività sportiva a tutti, insegnando i valori del lavoro di squadra e dello sport stesso.

L’impegno del Volley Napoli

Il Volley Napoli, che ha preso parte a questo splendido progetto, si impegnerà attraverso la parrocchia a mettere le proprie competenze in ambito pallavolistico al servizio dei ragazzi. Il nostro consorzio di associazioni sportive avvierà infatti un corso gratuito di pallavolo a beneficio dei bambini dell’oratorio.

L’inaugurazione

L’inaugurazione del campetto si è svolta pochi giorni fa presso la Parrocchia San Lorenzo in via San José Maria Escrivà. In occasione dell’evento erano presenti anche il Sindaco Gaetano Manfredi e il Vescovo di Napoli Domenico Battaglia.