L’Amalfi Coast Sambuco annuncia l’inizio della collaborazione con Marcello Esposito che rivestirà il ruolo di Direttore Sportivo.

Storico dirigente di tante società del futsal campano, una vita spesa per il calcio a cinque, dal 1992, anno del suo esordio come DS, è un punto di riferimento per tutto il movimento. Dalla finale scudetto di serie A centrata con lo Stabiamalfi nel 2002, passando per Ercolano, Napoli, Marigliano, Scafati, Esposito ha calcato i parquet di mezza Italia. Tra gli altri risultati raggiunti le vittorie di 3 play off e 3 Coppe Italia di A2, dopo l’ultima collaborazione a Scafati dello scorso anno ecco la nuova avventura con la società costiera del presidente Gennaro De Luise.

Le prime parole di Marcello Esposito con la maglia bianco blu

“Sono felice di essere arrivato in questa squadra e ringrazio il Presidente che ha insistito per farmi ritornare in Costiera. Avevo perso un po’ di entusiasmo per la mancanza di serietà e la poca chiarezza che ho trovato in giro. Qui ho capito che si può far bene e lavorare in serenità. Non prometto nulla se non il mio impegno totale verso questa società e questi ragazzi, molti dei quali, cresciuti con me. Il cameriere, il conto, lo porta sempre alla fine della cena”.