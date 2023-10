Frattamaggiore: sorpreso con circa 1 kg e mezzo di droga e 1500 euro. Arrestato 25enne

Nel garage in suo uso, è stata trovata una busta con 12 panetti di hashish, 109 dosi di hashish e marijuana ed altro materiale per il confezionamento

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Roma a Frattamaggiore, hanno notato un’auto attraversare la strada a forte velocità per poi far perdere le proprie tracce.

Gli operatori hanno perlustrato le strade, anche quelle dei comuni limitrofi, intercettando, poco dopo, l’autovettura ad Orta di Atella. L’uomo che era alla guida del veicolo a folle velocità, alla vista degli agenti, ha effettuato un’improvvisa manovra in retromarcia, nel tentativo di eludere il controllo di polizia, impattando contro una recinzione e, nonostante i poliziotti gli avessero già intimato l’alt, quest’ultimo ha nuovamente invertito la marcia speronando anche l’auto di servizio; vistosi ormai raggiunto, ha abbandonato il veicolo a motore acceso, ed ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto, e dopo una colluttazione, bloccato.

L’indagato, durante la corsa a piedi, si era disfatto di due involucri contenenti 11 dosi di cocaina, che sono stati recuperati, mentre a bordo del veicolo sono state rinvenute 9 bustine di marijuana, 17 dosi di hashish e 140 euro; inoltre, presso la sua abitazione sono stati trovati, in camera da letto, altri 1360 euro, hashish e materiale per il confezionamento.

Ancora, nel garage in suo uso, è stata trovata una busta con 12 panetti di hashish, 109 dosi di hashish e marijuana ed altro materiale per il confezionamento.

Un 25enne di Orta di Atella con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.