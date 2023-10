Primo posto solitario in classifica per la Juve Stabia che sconfigge il Catania allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia per 1-0, confermandosi così in testa al girone C con 18 punti. Match winner Meli con rete nel primo tempo. Il Catania ha giocato all’arma bianca nella ripresa senza trovare sbocchi in avanti vista la grande difesa stabiese, ancora imbattuta in casa.

La Juve Stabia ritorna a battere il Catania dopo 7 anni! L’ultima vittoria risaliva al 2016. Sabato prossimo derby contro la Turris al Liguori.

La partita

La Juve Stabia si schiera con il 4-3-3: nel tridente d’attacco rientra Bentivegna con Candellone e Piscopo. Out Mignanelli, dentro Andreoni in difesa. In mediana c’è Erradi al posto dello squalificato Romeo. Inoltre recupera Leone in cabina di regia, dopo l’infortunio subito a Brindisi. Il Catania risponde con medesimo schema: in attacco ci sono i funambolici Chiricò, Di Carmine e Marsura.

I primi minuti del match vivono con schermaglie da ambo le parti senza grossi sussulti. Il Catania è propositivo con i suoi fraseggi, la Juve Stabia resta guardinga affidandosi alle folate in avanti di Candellone. La prima conclusione degna di nota è un diagonale in area etnea ad opera di Bentivegna al 15′, palla di poco fuori alla destra del portiere.

Al 27′ out il capitano Bentivegna per infortunio, dentro Meli nelle fila gialloblu’. Al 31′ vantaggio Juve Stabia: contropiede Juve Stabia con Candellone che se ne va sul filo del fuorigioco, appoggio diagonale a centro area per Meli che di giustezza insacca. I catanesi protestano per una sospetta posizione di offside in partenza di Candellone.

Al 41′ occasione gol per il Catania con gran tiro dal limite di Zanellato deviato in corner da un difensore stabiese. La reazione del Catania è rabbiosa ma la Juve Stabia risponde colpo su colpo. Il primo tempo termina con le vespe i vantaggio per 1-0.

La Juve Stabia vince contro il Catania ed è sola al primo posto in classifica. Il secondo tempo

La ripresa vede il Catania spinto in avanti alla ricerca del pari. Mister Tabbiani immette forze fresche in attacco con Serao e Rizzo. Al 21′ gran tiro a giro di Chiricò dai 20 metri e parata prodigiosa in volo plastico di Thiam.

La spinta del Catania è forte, le Vespe fanno muro con difesa a tre e puntano sulle ripartenze veloci. Al 26′ efficace manovra d’attacco della Juve Stabia finalizzata da un bel tiro dal limite di Leone di poco a lato.

Il finale di gara è rovente con il Catania che tenta il tutto per tutto. Al 41′ occasione gol per la Juve Stabia con Piovanello che non riesce a concludere a dovere.

Nei sei minuti di recupero Catania con un uomo in meno per l’espulsione di Silvestri. Il muro stabiese è invalicabile, Piovanello cerca il bis in contropiede, Bethers para e la Juve Stabia porta a casa tre punti d’oro.

Le parole di mister Pagliuca, Juve Stabia

Grande partita dei miei, specie nei primi 40 minuti. La squadra ha saputo difendersi e attaccare. Per me il Catania è la squadra più forte assieme all’Avellino. Oggi tutti hanno dato il massimo, anche quelli che hanno giocato finora di meno. Abbiamo uno staff tecnico splendido che lavora h24 per la squadra. Bentivegna ha avuto un problema muscolare. Piscopo ha fatto un grande match. Noi comunque dobbiamo volare bassi, non ci sono partite semplici.

Le parole di mister Tabbiani, Catania

Partita equilibrata, decisa da un episodio a favore della Juve Stabia. Dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni. Oggi abbiamo costruito poche occasioni gol. Non dobbiamo abbatterci, questo deve essere un momento di crescita per noi. Ora dobbiamo affrontare una settimana di lavoro puntando alla prossima partita in casa. Dobbiamo accettare la sconfitta e analizzare cosa non ha funzionato oggi. Vedo i miei ragazzi coinvolti nel nostro progetto. Devo fare i complimenti alla Juve Stabia per quanto ha fatto oggi e per l’attuale primato. Per il gol subito, per me era chiaro il fuorigioco, ma non stiamo qui a recriminare.

Tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Thiam 7; Baldi 6, Bachini 7, Bellich 7, Andreoni 6; Buglio 6.5, Leone 7 (35′ st Maselli 6), Erradi 6 (20′ st Folino 6); Bentivegna 6 (27′ pt Meli 7), Candellone 7 (35′ st Rovaglia 6), Piscopo 6.5 (34′ st Piovanello 6). All.: Pagliuca 7.

Catania (4-3-3): Bethers 6.5; Bouah 5.5 (1′ st Castellini 6), Silvestri 5, Curado 5.5, Mazzotta 5.5; Zammarini 6 (39′ Dubickas sv), Quaini 6 (39′ st Ladinetti sv), Zanellato 6 (17′ st Sarao 5.5); Chiricò 6.5, Di Carmine 5, Marsura 5 (17’st Rizzo 5.5). All.: Tabbiani 5.5.

Arbitro: Caldera di Como 6. Guardalinee: Vettorel-Pedone. Marcatori: 31′ pt Meli (JS). Espulso: 45′ st Silvestri (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Curado (C), Erradi (JS), Sarao (C), Chiricò ( C), Rizzo (C). Note: spettatori complessivi 3.000 (abbonati 1284). Angoli: 2-8. Recupero: 2′ pt-6′ st.

Domenico Ferraro