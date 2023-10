Napoli: inseguimento da Posillipo a Bagnoli, addosso e in casa un chilo e mezzo di droga. 20enne arrestato

Il fuggitivo, ormai circondato, perde il controllo e finisce per carambolare su 4 auto parcheggiate

La notte dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli inizia in collina .

I militari del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Bagnoli hanno pianificato una serie di checkpoint lungo le strade di Posillipo e Bagnoli.

Si alza la paletta per un uomo alla guida di una smart forfour. Non ha intenzione di rallentare e sui “sanpietrini” di via Posillipo lascia una lunga impronta di pneumatici. Parte l’inseguimento, nel traffico del sabato sera, lampeggianti e sirene che si confondono con le luci dei locali notturni.

Diverse pattuglie sfrecciano dietro l’utilitaria, sanno che una mossa azzardata potrebbe causare feriti collaterali. Tallonano l’auto per diversi chilometri, costringendo il fuggitivo a immettersi in una strada più ampia.

Toccando punte di 100km/h inducono l’uomo a imboccare via coroglio e poi via Pasquale Leonardi Cattolica.

Non ha più scampo e l’agitazione prende il posto di guida.

Il fuggitivo, ormai circondato, perde il controllo e finisce per carambolare su 4 auto parcheggiate. Il botto è forte ma la voglia di fuggire lo è ancora di più. Si affida ai suoi piedi, percorre qualche metro ma i carabinieri lo hanno ormai raggiunto.

Addosso 20 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Non solo droga, in tasca anche 1970 euro in contante ritenuto provento illecito. In casa ancora stupefacenti: 1 chilo e 200 grammi di hashish, 250 grammi di “erba” e un bilancino di precisione.

In manette Giuseppe Amabile, 20enne di Soccavo già noto alle forze dell’ordine. La sua corsa è finita nel carcere di Poggioreale dove attende giudizio

La notte continua con altri controlli. Denunciato per evasione un 27enne di Fuorigrotta, trovato in strada nonostante la misura gli imponesse di restare in casa.

Guai anche per un parcheggiatore abusivo e per un 61enne, denunciato per guida senza patente.

Durante il servizio, rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti 21 grammi di cocaina, 126 di crack e 308 di hashish. 20 le contravvenzioni al codice della strada, 4 le patenti di guida ritirate.