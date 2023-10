Napoli, Rione Sanità: pusher 35enne arrestato dai Carabinieri. Spaccio al dettaglio dalla sua abitazione

In casa vengono trovati e sequestrati 3070 euro, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per spaccio di droga Luigi Gherardi, 35enne del rione Sanità e già noto alle forze dell’ordine.

Lo hanno osservato a lungo, appostati discretamente a pochi passi dalla sua abitazione. Di contorno un curioso via vai di persone dalla sua porta alla strada. I militari ritengono che quella non era altro che una rivendita al dettaglio di stupefacenti e, prima di fare irruzione, bloccano i “clienti” subito dopo l’acquisto. 3 quelli trovati in possesso di crack e poi segnalati alla Prefettura.

Poi il blitz. Gherardi non apre la porta, tenta di bloccare l’ingresso dei carabinieri.

Non ci riesce e in casa vengono trovati e sequestrati 3070 euro, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Oltre a quelle del suo appartamento, per il 35enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale. E’ ora in attesa di giudizio.