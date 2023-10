Al Comunale arriva solo un punto, la formazione di Santa Maria la Carità impatta con la compagine salernitana del Calpazio, il risultato finale termina infatti sull’1-1.

Il tecnico dei padroni di casa, mister Di Nola, disegna il suo 11 con Borrelli tra i pali, cerniera difensiva con Esposito, Vallefuoco, Carotenuto, Cascone, centrocampo nei piedi di La Torre, Ammaturo, Sannino, attacco a De Simone, Senatore e Farriciello.

Mister De Cesare cambia tre pedine De Santis, Monzo rispetto all’ultima gara con il Faiano e risponde con Faggiano, D’Aniello, Maiese, Liguori, Magliano, Di Genio, D’Avella, Marotta, D’ambrosio, Borsa e Volpe.

La partita

La gara è frizzante sin dalle prime battute, dopo tre minuti De Simone spara alto al termine di un’azione giostrata magistralmente da fascia a fascia da Senatore e Ammaturo.

È il Santa Maria a tenere il pugno della partita ma all’ottavo Borrelli deve compiere un miracolo, calcio di punizione, la palla con un rimpallo arriva all’avanti ospite ma il numero uno dei locali alza la saracinesca. Al 21’ il primo “giallo” del match, per il direttore di gara la trattenuta in area ai danni del Santa Maria la Carità non è penalty.

Dopo un minuto Farriciello raccoglie un pallone da calcio d’angolo ma il suo colpo di testa si spegne lontano dal montante più lontano. C’è un colore in campo, il Santa Maria ha il predominio della gara, alla mezz’ora De Simone viene ostacolato sul più bello in area. La prima frazione termina sul risultato di 0-0, pareggio che sta stretto ai padroni di casa per la mole di gioco creata.

Al Comunale di Santa Maria la Carità arriva solo un punto: 1-1 contro il Calpazio. Il secondo tempo

La seconda frazione ha lo stesso copione, dopo appena due minuti ancora proteste per i padroni di casa, De Simone dalla destra mette il pallone in area, c’è uno scontro per Farriciello con il difensore ospite, ma l’arbitro non ravvede il fallo su Senatore. Al 53′ il giusto premio per quanto prodotto, Senatore di furbizia se ne va dopo un fallo con le mani di un calciatore granata, fa il vuoto, arriva nella zona calda ma cade, sul conseguente rimpallo De Simone non ci pensa due volte e fucila Faggiano. Al 59’ schema su calcio di punizione, Farriciello prova la botta ma l’estremo difensore ospite devia in angolo.

Dopo appena un minuto la doccia gelata per i locali, fallo laterale, palla in area, Esposito si fa saltare, la sfera tra un nugolo di gambe va in rete, arriva il pareggio per gli ospiti. Di Nola pesca dalla panchina e manda sul rettangolo verde Greco e Giardullo che prendono il posto di Ammaturo e Sannino. Mister De Cesare manda in campo Margiotta per Borsa.

Al 75’ trema ancora il comunale dopo una serie di rimpalli, cross dalla sinistra, Magliano spedisce alto. La chance più ghiotta però capita a sei dal termine sui piedi di Farriciello, Senatore appoggia per il numero nove locale che si fa ipnotizzare da Faggiano. Correale, D’Oriano e Tarallo sono le ultime mosse del tecnico sammaritano, dopo 5’ minuti di extra-time la gara termina con il risultato di 1-1.