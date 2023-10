L’Afragola Volley vince in terra pugliese contro la Revolution Turi

Archiviato il positivo debutto nel Campionato Nazionale di serie B maschile 2023/2024 tra le mura amiche, l’Afragola Volley di Patron Natale Petrellese torna dalla Puglia con 2 punti preziosissimi conquistati con tenacia e determinazione al termine di una partita al cardiopalmo, disputata contro la Revolution Turi.

La partita

Pronti-via, Mister Mimmo Girardi schiera dall’inizio Gabriele Mantova per l’indisponibilità dell’ultimo minuto dell’alzatore Mike De Prisco. Sostanziale equilibrio tra le due compagini fino al 20 pari, poi i turesi allungano 23-21. Ma un doppio Giovanni Trani agguanta il pareggio. Un pallonetto di Tartaglione e un errore avversario consegnano il set all’Afragola (23-25).

Parte forte il Turi nel secondo game portandosi subito sul 5-2. Dopo un mani-out vincente si infortuna capitan Tartaglione, quindi costretto anzitempo a lasciare il campo sostituito da Giuseppe Trani. Da lì gli afragolesi non tengono il ritmo degli avversari: saltano gli schemi e calano le percentuali di tutti i fondamentali. Turi domina e chiude abbondantemente il set con il punteggio di 25-10.

Mister Girardi rivoluziona la squadra inserendo contemporaneamente i centrali Trematerra, Marotta e Ambrosone. Le squadre si affrontano ancora punto a punto fino 10-10, prima di un doppio allungo Afragolese (12-17 e 19-23). Capitan Siciliano (20-25) e Marotta chiudono il set 20-25.

La gara si fa avvincente: nel quarto parziale gli Afragolesi ingranano la marcia fino al 10-15, ma la stanchezza e la poca lucidità soprattutto in attacco consentono ai pugliesi di rientrare in partita e di superare meritatamente l’Afragola (25-20).

Al tie-break Mister Girardi rimanda in campo Giuseppe Trani che dà maggior equilibrio soprattutto alla linea difensiva: un punto di Siciliano dopo un recupero rocambolesco in rovesciata (quasi sugli spalti) proprio del giovane ischitano, porta gli Afragolesi sul 6-8. Ma il Turi non demorde e, spinto dai tantissimi tifosi, si porta sul 12-11. Un attacco di Ambrosone e due muri consecutivi di Trematerra consegnano agli Afragolesi le chiavi del match. La vittoria giunge con un grande mani-out di Gianni Trani (13-15).

L’Afragola Volley vince in terra pugliese contro la Revolution Turi

L’Afragola ottiene dunque 2 punti importanti con un avversario molto preparato tecnicamente e tatticamente, al termine di una prestazione decisamente stoica e di gruppo considerando le difficoltà incontrate prima e durante il match. Nel prossimo week-end, gli afragolesi osserveranno un turno di riposo a causa del ritiro dal campionato del Napoli Pallavolo. Il prossimo match sarà dunque in programma sabato 28 Ottobre nella Palestra del Liceo “Brunelleschi” di Afragola contro il Ruffano Volley.