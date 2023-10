Amalfi Coast Sambuco è vittoria contro la Virtus Terzigno

Partita mai in discussione per l’Amalfi Coast Sambuco quella contro la Virtus Terzigno: vittoria rotonda per gli uomini di mister Ruocco che tra le mura amiche fanno 3 su 3 portandosi a 9 punti in classifica.

La partita viene indirizzata già al 2’ da un bel gol di Gambardella bravo a girare in rete una bella palla dalla destra di Galluccio. Il numero 7, al rientro dalla squalifica, viene schierato a sorpresa centrale arretrato al posto dell’acciaccato Santoro e alla fine risulterà uno dei migliori in campo. Dopo altri 4 minuti, dopo altre due buone occasioni per Amatruda e Ferraro, è di nuovo Galluccio ad impostare per Ferraro che apparecchia per Formisano che la mette dentro per il 2 a 0. È il 9 bianco blu che griffa anche il 3 a 0 a 2 minuti dalla fine concludendo un’azione partita direttamente dai piedi di Rosbino.

Nel secondo tempo la squadra di Barbato parte subito schierando il power play ma non riesce a trovare la rete anche perché tra i pali dell’Amalfi Coast c’è un Rosbino in versione super, al limite del possibile la parata di piede su La Marca a 3’ dalla fine. Vicini al gol più volte con Napoletano e Amatruda, nel secondo tempo i padroni di casa ne fanno tre con Gambardella e Galluccio che con una doppietta, incornicia la sua prestazione.

“I ragazzi hanno fatto una gran partita. Abbiamo fatto girare bene la palla e ognuno ha dato il massimo. – il commento del mister – Questo atteggiamento è quello che dobbiamo tenere sempre se vogliamo fare bene”.